Путин рассказал о попытках избавиться от России

Путин: Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться

Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться, как от мирового фактора, который «всегда стоял на пути зла». Слова президента России Владимира Путина передает ТАСС.

«Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла», — сказал он на первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия».

По словам российского лидера, ослабить Россию никогда ни у кого не получалось, не получится сейчас, и не получится и впредь.

Ранее Путин заявил, что Россия твердо стоит на ногах, последовательно отстаивает свои коренные интересы. Он отметил, что Москва готова бороться за них.