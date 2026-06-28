Раскрыт размер запрашиваемого Украиной от Запада денежного транша до 2030 года

Киев надеется минимум на $154 млрд от Запада до 2030 года для существования в рамках СВО

Киев надеется получить от западных партнеров денежный транш в размере минимум 154 миллиарда долларов до 2030 года, чтобы поддерживать свое существование в рамках спецоперации (СВО). Такие данные раскрывает украинский Минфин, с ними ознакомился ТАСС.

Чтобы поддерживать работу госструктур, Украине необходимы 46,4 миллиарда долларов в 2026 году, 47,7 миллиарда — в 2027-м, 35 миллиардов — в 2028 году и 24,7 миллиарда — в 2029-м. Эти подсчеты предварительные, их могут скорректировать в сторону повышения при новом планировании бюджета.

Такие деньги Киев рассчитывает получить в том числе за счет программы по использованию замороженных российских активов. Также сюда включены кредиты и безвозмездная помощь западных стран, МВФ и Всемирного банка.