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06:40, 28 июня 2026Россия

Российский морпех отбился от 17 дронов ВСУ

РИА Новости: Морпех ВС РФ отбился от 17 FPV-дронов ВСУ в Новом Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российский военнослужащий сумел отразить атаку 17 FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Барс.

По его словам, украинские бойцы обнаружили российского военного в ходе выполнения боевой задачи около населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики (ДНР). В этот момент морпех Вооруженных сил (ВС) России находился на открытом участке местности протяженностью около 400 метров. «Первые два-три дрона он уничтожил огнем из стрелкового оружия. Затем противник продолжил атаки, однако боец своевременно реагировал на угрозы, уходил от ударов и смог добраться до лесополосы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее морпех ВС РФ на добропольском направлении в ДНР сбил шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших прямо на него.

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