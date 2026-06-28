Российского ученого приговорили к семи годам колонии

Ученого Пивоварова приговорили к семи годам колонии за фиктивное устройство сотрудников

Бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова (признан Минюстом РФ иноагентом) признали виновным по делу о фиктивном устройстве сотрудников и присвоении средств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Ученого приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационной и административной деятельностью.

Подчеркивается, что действия Пивоварова нанесли ущерб в особо крупном размере, однако точная сумма не приводится.

В декабре 2025 года в Санкт-Петербурге осудили троих ученых, укравших 20 миллионов рублей при испытании нового лекарства от рака. Фигурантов признали виновными по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимые признали вину и раскаялись. Они также частично погасили причиненный ущерб.