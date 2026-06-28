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10:02, 28 июня 2026Мир

США потеряли сотни миллионов долларов из-за ударов Ирана по базе в Персидском заливе

WSJ: Ущерб от ударов Ирана по базе США в Бахрейне составил 400 миллионов долларов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iranian Army / AP

США потеряли сотни миллионов долларов из-за ударов Ирана по базе на территории островного государстве Бахрейн в Персидском заливе. Ущерб оценила газета The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на данные спутниковых снимков.

Стоимость восстановления базы составит примерно 400 миллионов долларов, подсчитали журналисты. При этом общий ущерб от ударов Ирана по всем американским базам оценивается на сумму от 2,2 миллиарда до 5,1 миллиарда долларов. В мае Пентагон оценил затраты на войну с исламской республикой в 29 миллиардов долларов без учета затрат на восстановительные работы.

По информации источников издания, США планируют реорганизацию расположенной в Бахрейне базы. Кроме того, американское военное руководство собирается сократить присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии, а также перенести ряд баз подальше от зоны действия иранских ракет и беспилотников. Однако окончательные решения еще не приняты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на каком-то этапе Вашингтон будет вынужден возобновить боевые действия против Ирана и эта страна может перестать существовать.

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