Стали известны кандидаты в пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

Медведев: Лавров и Собянин могут возглавить пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин могут возглавить пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. С таким предложением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

Также он предложил включить в этот список военного корреспондента, Героя России Евгения Поддубного, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову и начальника Главного штаба Движения «Юнармия», Героя России Владислава Головина, известного также по позывному «Струна».

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIII съезда партии «Единая Россия» заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Он назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России и ее стабильности. Также глава государства заверил, что власти предпримут все меры для обеспечения безопасности в период голосования.