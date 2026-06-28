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12:02, 28 июня 2026Мир

Стало известно о смене отношения США к Израилю

Politico: Израиль перестал рассматриваться исключительным союзником США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shir Torem / Reuters

Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американских и израильских политических кругах.

Издание привело в качестве примера заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире».

«Проблема гораздо шире, чем дело, связанное с Джей Ди Вэнсом. Вместо этого, говорят они, Вэнс — лишь олицетворение новой реальности, в которой статус Израиля как союзника Америки не стоит выше всего остального», — отметили американские и израильские чиновники, комментируя изменения в подходе Вашингтона.

На этом фоне, по данным источников, заметно сократилось число прямых контактов между руководством двух стран, включая телефонные переговоры и подготовку визитов на высшем уровне.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль ждет момента, чтобы сорвать переговоры между США и Ираном.

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