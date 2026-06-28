Супруга гендиректора музыкального издательства «Джем» отрицает вину в мошенничестве

Жена гендиректора «Джем» Андрея Черкасова отрицает вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, Юлии Палийчук избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она проходит по делу сообщницей Черкасова, который находится в СИЗО.
Палийчук признает свою вину по уголовному делу о мошенничестве.
В конце 2024 года певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни группы «Руки Вверх!». В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который заявил претензии на права на песни музыкального коллектива, используя документ от 2006 года, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым. Через некоторое время у Черкасова прошли обыски.
В ноябре 2025 года Черкасов был арестован по делу о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в офисе музыкального издательства «Джем» прошли обыски.