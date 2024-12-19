В офисе музыкального издательства «Джем» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7», которые связывают с музыкальным рейдером Андреем Черкасовым. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.
По предварительной информации, полиция могла искать доказательства преступления по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Проверка могла быть инициирована после письма лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова к главе СК России Александру Бастрыкину.
В обращении музыканта говорится, что он и другой участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин признаны потерпевшими по вышеуказанному уголовному делу, которое находится на этапе расследования. Он утверждает, что неустановленные лица подготовили фиктивные документы, которые якобы подтверждают права на фонограммы группы.
Черкассов не раз был замечен в скандалах с его попытками парализовать работу онлайн-платформ исками о якобы нарушении авторских прав на песни «Руки Вверх!», группы «Комбинация», «Мираж» и «Кармен». В частности, у него получилось добиться предврительной блокировки байопика о группе «Руки Вверх!» через Мосгорсуд. Вероятно догадываясь о заведенном деле, иск Черкасссов подал не от лица своей компании «Джем», а от нового юрлица «Компания Топ 7», которое зарегестрировано на его супругу Юлию Палийчук.
Ранее Черкасов заявил, что доступ к ранее заблокированному в российских онлайн-кинотеатрах фильму о группе «Руки Вверх!» можно вернуть «путем недолгих переговоров». Он добавил, что предупреждал создателей фильма о предстоящем нарушении задолго до выхода картины в прокат.