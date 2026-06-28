Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 28 июня 2026Россия

Участник СВО сделал предложение своей девушке в присутствии Медведева

Участник СВО сделал предложение девушке в присутствии Медведева и пригласил его на свадьбу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Игорь Скляров во время съезда партии в Москве сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алине Сидоренко, сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам Склярова, он познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».

Он пригласил Алину на сцену, где сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием. После этого пару поздравил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

После этого Скляров заявил, что собирается пригласить Медведева на свадьбу. Он рассказал, что за 12 лет в рядах партии «Единая Россия» она стала для него настоящей семьей. Именно поэтому, по его словам, он решил сделать предложение своей избраннице в окружении людей, которых также считает своей семьей.

Ранее журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что его свадьба пройдет в конце июля в Екатеринбурге. Он также отметил, что будет рад видеть российского лидера среди гостей торжества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу России на СВО

    Путин сообщил об отсутствии договоренностей в Анкоридже

    Путин прокомментировал предложения о встрече с главой режима в Киеве

    Путин заявил о проблемах из-за ударов ВСУ по энергетике

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин высказался об ответных ударах России вглубь Украины

    Путин ответил Киеву на предложение ограничить зону боевых действий

    Путин сообщил о контактах по Украине и новых предложениях

    Путин заявил о желании Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

    Путин обозначил стоящие перед Россией задачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok