Участник СВО сделал предложение своей девушке в присутствии Медведева

Участник СВО сделал предложение девушке в присутствии Медведева и пригласил его на свадьбу

Участник специальной военной операции (СВО) Игорь Скляров во время съезда партии в Москве сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алине Сидоренко, сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам Склярова, он познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».

Он пригласил Алину на сцену, где сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием. После этого пару поздравил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

После этого Скляров заявил, что собирается пригласить Медведева на свадьбу. Он рассказал, что за 12 лет в рядах партии «Единая Россия» она стала для него настоящей семьей. Именно поэтому, по его словам, он решил сделать предложение своей избраннице в окружении людей, которых также считает своей семьей.

Ранее журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что его свадьба пройдет в конце июля в Екатеринбурге. Он также отметил, что будет рад видеть российского лидера среди гостей торжества.