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06:46, 28 июня 2026Россия

Украинские дроны «Баба Яга» перепрошили и выпустили против ВСУ

IZ.RU: Российские техники перепрошивают украинские дроны «Баба Яга» и выпускают против ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украинские дроны «Баба Яга» и другие трфейные БПЛА перепрошивают российские техники и в дальнейшем выпусткают против Вооруженных сил противника (ВСУ). О применении отремонтированных беспилотников на передовой рассказал венкор «Известий» (IZ.RU) Егор Кильдибеков.

«В отделе FPV-техники занимаются восстановлением, ремонтом и настройкой дронов. Восстанавливаем также своих и вражеских "найденышей", отправляем их в боевую работу», — рассказал журналисту начальник технико-эксплуатационной части 1465-го полка с позывным Опер.

Иногда поврежденные дроны идут на запчасти. Трофеи с передовой разбирают после изучения настроек. В неделю в мастерскую поступает порядка 20-30 беспилотников.

В центре оборудован отдел по ремонту трофейных гексакоптеров «Баба Яга». Техники проводят манипуляции, после которых российские операторы БПЛА могут использовать эти дроны противника на передовой.

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