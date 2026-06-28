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10:33, 28 июня 2026Бывший СССР

Уничтожение квадроцикла и пикапа ВСУ с системой РЭБ попало на видео

Минобороны России показало видео уничтожения квадроцикла и пикапа ВСУ с системой РЭБ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео уничтожения квадроцикла и пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при помощи беспилотников. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно, как российский дрон засекает квадроцикл с двумя бойцами ВСУ и прицепом и врезается в него. На следующей записи запечатлено поражение FPV-беспилотником пикапа под крышей строения.

Как рассказали в Минобороны, при помощи пикапа и квадроцикла украинские военные пытались доставить боеприпасы на окраины Красного Лимана.

Ранее ведомство показало уничтожение истребителя ВСУ МиГ-29 беспилотником «Герань-4». Цель находилась на аэродроме Вознесенск и готовилась к вылету.

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