Дипломат Прауд осудил игнорирование Британией действий сотрудников ТЦК на Украине

Британский дипломат Иан Прауд в соцсети X заявил, что молчание британских СМИ по поводу действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) на Украине постыдно.

«В Великобритании бы начались массовые беспорядки, если бы мы так поступали с нашими мужчинами. Однако британские СМИ хранят молчание», — написал дипломат.

По мнению эксперта, бездействие в отношении действий сотрудников ТЦК на Украине в будущем станет позорной страницей для Великобритании, когда историки будут оценивать роль Лондона в поддержке этого конфликта.

Ранее генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что Лондон выделяет для Украины 23 миллиарда фунтов стерлингов, пока ее народ стоит в очереди за бесплатной едой. По его словам, в стране существуют проблемы социального и промышленного характера, из-за которых страдают граждане, рабочие и целые предприятия.