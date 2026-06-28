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06:28, 28 июня 2026Мир

В Британии пожаловались на помощь Украине в ущерб собственным гражданам

Политик Кэннон: Лондон выделяет Украине £23 млрд, пока британцы стоят в очереди за едой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Robert / Unsplash

Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что Лондон выделяет для Украины 23 миллиарда фунтов стерлингов, пока ее народ стоит в очереди за бесплатной едой. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, в стране существуют проблемы социального и промышленного характера, из-за которых страдают обычные жители Британии, рабочие и целые предприятия. Политик назвал одной из таких проблем рост цен на энергоносители, что стало результатом «неудачной войны с Россией».

Ранее Кэннон сообщил, что подавляющее большинство британцев задаются вопросом, почему они должны воевать за Украину. По его словам, многие жители Британии опасаются возможного возвращения принудительного призыва на военную службу.

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