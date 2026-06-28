В России лоси взбесились из-за нашествия насекомых

В России лоси выходят в города из-за нашествия комаров

В РФ лоси выходят в города из-за нашествия комаров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в России увеличилось количество лосей, и молодые особи приходят в жилые кварталы в поисках еды, а также спасаются от нашествия мошкары и комаров. Их привлекает городская среда обилием плодовых деревьев, которыми они могут полакомиться.

В Питере в середине июня жители наблюдали за путешествием трех лосей по городу. Специалисты охраны животного мира поймали сохатых и вернули их в лес. Также в Татарстане недавно заметили лося, устроившего пробежку по городским улочкам. Житель Бронниц едва не сбил лося, который выбежал на трассу, а в Обнинске молодой лось не вписался в поворот во дворе многоэтажки и упал на клумбу.

По словам специалистов, сейчас лосей можно увидеть в городских водоемах: так они спасаются от насекомых. За купанием одного из них наблюдали жители подмосковного Раменского.

Ранее сообщалось, что названа область Подмосковья с наибольшей вероятностью встречи с медведем.