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16:44, 28 июня 2026Россия

В России лоси взбесились из-за нашествия насекомых

В России лоси выходят в города из-за нашествия комаров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В РФ лоси выходят в города из-за нашествия комаров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в России увеличилось количество лосей, и молодые особи приходят в жилые кварталы в поисках еды, а также спасаются от нашествия мошкары и комаров. Их привлекает городская среда обилием плодовых деревьев, которыми они могут полакомиться.

В Питере в середине июня жители наблюдали за путешествием трех лосей по городу. Специалисты охраны животного мира поймали сохатых и вернули их в лес. Также в Татарстане недавно заметили лося, устроившего пробежку по городским улочкам. Житель Бронниц едва не сбил лося, который выбежал на трассу, а в Обнинске молодой лось не вписался в поворот во дворе многоэтажки и упал на клумбу.

По словам специалистов, сейчас лосей можно увидеть в городских водоемах: так они спасаются от насекомых. За купанием одного из них наблюдали жители подмосковного Раменского.

Ранее сообщалось, что названа область Подмосковья с наибольшей вероятностью встречи с медведем.

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