Захарова высмеяла решение установить памятник Мазепе в Киеве

Захарова: Выбранное для памятника Мазепе место — это и грустно, и смешно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах установить памятник гетману Ивану Мазепе на проспекте Тараса Шевченко в Киеве. Она поделилась своим мнением в Telegram-канале.

По ее словам, такое решение выглядит одновременно «грустным и смешным», поскольку сам украинский поэт негативно отзывался о Мазепе. «Это и грустно, и смешно. Грустно, потому что в XXI веке целому народу заполняют черепную коробку расплавленным оловом лжи. Смешно, потому что Тарас Шевченко ненавидел Мазепу», — сказано в публикации.

В качестве подтверждения Захарова привела ряд произведений и записей Тараса Шевченко, в которых тот использовал в отношении Ивана Мазепы негативные характеристики. В частности, она напомнила о поэме «Иржавец», где упоминается бегство Мазепы после Полтавской битвы, а также о народных песнях, записанных Шевченко, в которых гетман называется псом, проклятым и вражьим.

Ранее Зеленский заявил, что памятник Мазепе установят на месте памятника революционеру Владимиру Ленину. «Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко», — сказал он.