ЗОЖ с вином и шашлыками — мечта миллионов людей. Возможно ли быть здоровым, позволяя себе слабости?

Диетолог Кабанов: Шашлык и макароны с сосисками не отменяют здоровый образ жизни

Еще недавно, чтобы считаться приверженцем здорового образа жизни, достаточно было не есть фастфуд и проходить 10 тысяч шагов в день. Однако за последние годы ЗОЖ набрал обороты. Одни люди следят за уровнем ферритина, другие добирают белок и записываются на витаминные капельницы, третьи пытаются выстроить идеальный режим сна и тренировок. Одновременно с этим все больше людей признают, что устали от самосовершенствования и стремления к идеально сбалансированной жизни. Они откровенно говорят, что хотят более ленивого варианта ЗОЖ — с шашлыками, макаронами, вином и обычными человеческими слабостями. Почему усталость от погони за здоровьем стала трендом и можно ли совместить ЗОЖ с «нормальной жизнью», разбиралась «Лента.ру».

Два бокала вина и антизожные настроения

В начале лета в социальных сетях неожиданно стали вновь спорить о вреде вина. Формально врачи давно закрыли этот вопрос, объявив, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но обсуждение вдруг перешло в эмоциональную плоскость. Несогласные с точкой зрения медицинского сообщества пользователи стали массово записывать ролики, на которых демонстративно пьют вино.

Поводом для алкогольного демарша стало выступление бизнесмена Стивена Бартлетта. В своем подкасте «Дневник генерального директора» он рассказал, что два бокала вина буквально выбили его из колеи на три дня. «Той ночью я плохо спал, на следующий день плохо ел, потому что моя дофаминовая система, или система кортизола, или что-то еще, была в полном беспорядке. Потом я стал хуже записывать подкасты, и на следующий день не пошел в спортзал», — жаловался Бартлетт.

Реакция на выступление оказалась далека от сочувствия. Одни называли Бартлетта королевой драмы, другие заподозрили у него невроз на фоне ЗОЖ, а подключившиеся к дискуссии французы предположили, что дело было в плохом британском вине. «Только Господь Бог знает, как тяжело пришлось Стивену Бартлетту после двух бокалов», — иронизировали они.

Если пара бокалов вина ломает жизнь на три дня, то проблема явно не в алкоголе arjune пользователь X

Три бокала вина, пропуск тренировки и бургер не способны разрушить чью-то жизнь Лора Джексон телеведущая

Кадр: @bobbiaston / Tiktok

На самом деле люди в таких постах говорят не только о вине. Их авторов раздражает не отказ других от спиртного, а агрессивный ЗОЖ, сторонники которого воспринимают любое малейшее отклонение от режима как катастрофу для здоровья.

Нам постоянно внушают, что мы должны оптимизировать свои тела, прокачивать их и день за днем быть на высоте. Это так изнурительно, мы устали. Все хотят немного расслабиться и насладиться жизнью, но при этом мы по-прежнему хотим быть здоровыми, учиться новому и достигать своих целей Кристи Кристенсен блогер

Куриная грудка против шашлыка

В русскоязычных соцсетях тему здорового образа жизни тоже высмеивают не первый год. В России в центре внимания сторонников этого тренда оказывается не бокал вина, а шашлык, пицца и другая жирная еда. Пока британцы спорят о том, может ли алкоголь испортить несколько дней жизни, россияне задаются другим вопросом: почему блюдо с ненулевым содержанием жиров должно заставить мысленно прощаться со здоровьем.

В российских мемах часто повторяется один сценарий: человек с понедельника начинает новую жизнь, покупает куриную грудку и брокколи, записывается в спортзал и объявляет войну тортикам. Прада, к пятнице он же стоит в очереди за пиццей и мысленно утешает себя, что в следующий раз обязательно получится. При этом условно неполезной пище приписывают способность серьезно улучшить настроение.

Скриншот: idaprikol.ru

Часто в России высмеивают и чувство вины после «неправильной» еды. Один кусок торта, бургер или тот же шашлык в таких шутках запросто превращается в маленькую катастрофу. Пользователи иронизируют над тем, как несколько минут удовольствия могут обесценить недели «правильного» питания.

По словам диетолога, заместителя директора НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, такая реакция связана с тем, что многие до сих пор воспринимают ЗОЖ как систему строгих запретов

«В эпоху соцсетей и культа идеального тела понятие здорового образа жизни может приобретать черты строгой религии. Любое отступление от правил — будь то шашлык на даче, порция картошки фри или вечерний десерт — воспринимается как провал», — объяснил он.

Однако, как подчеркнул Кабанов, на практике здоровье не разрушается от одного шашлыка или бокала вина. На самом деле оно зависит от того, как человек живет день за днем — вне шашлыков, праздников и случайных срывов.

Можно ли совместить шашлыки и ЗОЖ?

По словам Кабанова, шашлык, как и многие другие блюда с плохой репутацией, вполне совместим со здоровым образом жизни. Главное, чтобы такая еда не становилась основой рациона. «Современная концепция ЗОЖ давно придерживается принципа 80 на 20 или 90 на 10. Большую часть времени человек питается сбалансированно, а оставшееся время оставляет для удовольствий», — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что не существует конкретного блюда, которое вредит здоровью. По его словам, опасность появляется, когда нарушения здорового режима входят в привычку. Например, если человек постоянно употребляет много насыщенных жиров и добавленного сахара, то он с большей вероятностью заболеет в будущем. При том разовые эпизоды «нарушений» в питании роли не играют.

Шашлык и тарелка макарон с сосисками не способны серьезно навредить здоровью. Точно так же, как порция салата не вылечит от болезни Алексей Кабанов диетолог

Похожего подхода придерживается и британский диетолог Кэролайн Ханна. Она не считает, что ради здоровья нужно отказываться от привычных удовольствий. «Приносит ли вино пользу моему телу? Не совсем. Но полезно ли оно для моей души? Несомненно», — объясняла она.

Ханна также добавила, что попытка питаться идеально легко может привести к обратному эффекту: у человека накапливается усталость от ЗОЖ, что провоцирует срывы и переедание. Поэтому диетолог не исключает из своего рациона чипсы, шоколад или картофель фри и не считает это проблемой. По ее мнению, намного важнее сосредоточиться на привычках, которые действительно влияют на здоровье, а не переживать из-за каждого десерта.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Некоторым знаменитостям философия расслабленного ЗОЖ тоже пришлась по вкусу. Например, актриса Джиллиан Андерсон признавалась, что современные правила здорового образа жизни стали слишком сложными и противоречивыми. Андерсон жаловалась, что соблюдать их идеально теперь практически невозможно.

А актриса Сара Джессика Паркер в одном из своих интервью отмечала, что не готова проводить часы в спортзале или полностью отказываться от десертов. Она предпочитает более простой подход: больше ходьбы и домашняя еда.

Кабанов при этом подчеркивает: проблема заключается не в еде, а в отношении к ней. Если кусок торта вызывает тревогу и чувство вины, а каждый прием пищи превращается в проверку на правильность, то забота о здоровье начинает работать против человека.