Белоусов встретился с военкорами

Глава Минобороны России Белоусов провел встречу с военкорами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами. Об этом стало известно ТАСС.

На мероприятии министр обсудил с ними связь на фронте и противодействие дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, военкоры рассказали Белоусову на встрече о разработках в военной сфере, материально-техническом обеспечении подразделений в зоне спецоперации.

Также были подняты темы соцподдержки бойцов. Военкоры поинтересовались возможностью расширения льгот.

В середине июня министр обороны России проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации. Белоусов побывал на командном пункте подразделения. Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий ВСУ.