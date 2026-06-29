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10:05, 29 июня 2026Россия

Белоусов встретился с военкорами

Глава Минобороны России Белоусов провел встречу с военкорами
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами. Об этом стало известно ТАСС.

На мероприятии министр обсудил с ними связь на фронте и противодействие дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, военкоры рассказали Белоусову на встрече о разработках в военной сфере, материально-техническом обеспечении подразделений в зоне спецоперации.

Также были подняты темы соцподдержки бойцов. Военкоры поинтересовались возможностью расширения льгот.

В середине июня министр обороны России проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации. Белоусов побывал на командном пункте подразделения. Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий ВСУ.

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