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15:09, 18 июня 2026Россия

Белоусову доложили о продвижении российских войск в зоне СВО и тактике ВСУ

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где заслушал доклады о продвижении российских войск и тактике противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Белоусов побывал на командном пункте подразделения. Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В завершение встречи Белоусов вручил отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим ордена Мужества.

Ранее Белоусов вручил бойцам СВО медали «Золотая Звезда». Сообщалось, что одной из наград удостоился командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов, который в конце 2025-го доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Димитрова в Донецкой Народной Республике.

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