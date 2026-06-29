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09:11, 29 июня 2026Россия

Боец СВО в одиночку несколько километров вез на тележке под обстрелами раненого сослуживца

РИА Новости: Боец СВО несколько километров эвакуировал под обстрелами раненого сослуживца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский боец в одиночку несколько километров вывозил на тележке под обстрелами раненого сослуживца из опасной зоны на специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует РИА Новости.

Военнослужащий группировки войск «Центр» Иван Сильнягин получил ранение во время выполнения боевой задачи. По его словам, несмотря на то что обстрелы не прекращались, его товарищ принял решение самостоятельно вывезти раненого в безопасный район, до которого было 4,5 километра.

«Он меня один вытаскивал под кассетами и дронами. Он меня 4,5 километра вез на этой тележке. Он спас мне жизнь», — вспомнил Сильнягин.

Спасший бойца военный был удостоен государственной награды за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении раненого товарища.

Ранее сообщалось, как старшина штурмовой роты с позывным Мамай на СВО пробежал с носилками несколько километров под обстрелами танка и миномета Вооруженных сил Украины, чтобы спасти раненых сослуживцев. Военнослужащий награжден медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

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