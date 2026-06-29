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16:19, 29 июня 2026Авто

Changan анонсировал в России новый кроссовер в единственной комплектации

Новый гибридный Deepal S07 от Changan появится в России в единственной комплектации
Марина Аверкина

Фото: ООО «Чанъань Моторс Рус»

Changan анонсировал в России новый кроссовер. В ближайшее время стартуют продажи гибридного Deepal S07 в единственной комплектации, но с расширенным оснащением. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Длина кроссовера составляет 4750 миллиметров, колесная база — 2900 миллиметров, дорожный просвет — 165 миллиметров. Модель оснащена гибридной силовой установкой последовательного типа, состоящей из полуторалитрового бензинового двигателя, выступающего в роли генератора, и электромотора. Суммарная отдача системы достигает 238 лошадиных сил (320 ньютон-метров). Разгон до 100 километров в час возможен за 7,7 секунды. Полный запас хода без дозаправки и подзарядки равен 992 километрам, из которых 174 километра машина способна пройти исключительно на электротяге. Ёмкость тяговой батареи составляет 31,73 киловатт-часа. Восполнить заряд с 30 до 80 процентов можно за 30 минут. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5,7 литра на 100 километров.

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Панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра оснащена электрической солнцезащитной шторкой. За звук отвечает акустическая система Sony с 14 динамиками суммарной мощностью 350 ватт. Два из них интегрированы в подголовник водительского кресла, благодаря чему водитель может слушать навигационные подсказки или музыку, не мешая пассажирам. Центральный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма имеет поворотный механизм и способен распознавать жесты и голосовые команды.

В список стандартного оборудования войдут электропривод пятой двери, отделка сидений экокожей, вентиляция и подогрев всех посадочных мест, двухслойные передние боковые стекла и атмосферная подсветка интерьера, поворотный дисплей диагональю 15,6 дюйма с сенсорным управлением, электрорегулировка передних кресел, систему кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, а также комплекс прочих водительских ассистентов.

Сведения о стоимости и точной дате старта продаж будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев 2026 года россияне приобрели 24 600 подключаемых гибридов, что на 125 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Первую строчку в списке самых востребованных удерживает марка Voyah и ее модель Free.

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