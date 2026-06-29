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15:04, 29 июня 2026Путешествия

Чернышенко пообещал поехать отдыхать в Крым

Вице-премьер Чернышенко заявил о планах отдохнуть в Крыму летом
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал поехать отдыхать в Крым летом 2026 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Telegram-канала Юнашев.Live о том, не изменились ли его планы на отпуск на полуострове.

«Да, конечно. В Крым», — признался Чернышенко.

Он также подчеркнул, что в России есть много направлений для поездок и видов туризма, среди которых — патриотический, бальнеологический и этнотуризм.

Ранее собирающимся в Крым российским туристам дали совет в связи с ситуацией с бензином. Им порекомендовали брать с собой топливо для личных транспортных средств.

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