Вице-премьер Чернышенко заявил о планах отдохнуть в Крыму летом

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал поехать отдыхать в Крым летом 2026 года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Telegram-канала Юнашев.Live о том, не изменились ли его планы на отпуск на полуострове.

«Да, конечно. В Крым», — признался Чернышенко.

Он также подчеркнул, что в России есть много направлений для поездок и видов туризма, среди которых — патриотический, бальнеологический и этнотуризм.

Ранее собирающимся в Крым российским туристам дали совет в связи с ситуацией с бензином. Им порекомендовали брать с собой топливо для личных транспортных средств.

