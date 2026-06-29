Дачникам разъяснили нюансы продажи выращенного на участке урожая

Юрист Хаминский: Дачники вправе продавать урожай, выращенный на своем огороде

Дачники имеют право продавать урожай, выращенный на собственном огороде. Расценивается ли такая деятельность предпринимательством, изданию RT разъяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что закон также не запрещает продавать продукцию животноводства, включая молоко, творог и сыр собственного изготовления. Предпринимательской деятельностью это не считается, если продукты произведены в личном подсобном хозяйстве.

Доходы от продажи продукции с личного участка освобождаются от НДФЛ при соблюдении двух условий. Первое предполагает, что общая площадь используемых земельных участков не превышает половины гектара (регионы вправе увеличивать максимальную площадь, но не более чем до 2,5 гектара). Второе условие подразумевает, что при ведении хозяйства не используется труд наемных работников.

В некоторых случаях с дачника могут потребовать документ органа местного самоуправления, в котором прописано, что продукция произведена в личном подсобном хозяйстве, и указана площадь земельного участка. Также могут потребоваться и документы, подтверждающие безопасность продукции, в особенности если речь идет о молочке. В зависимости от правил торговой площадки или ветеринарного законодательства перечень документов может включать ветеринарные сопроводительные документы или результаты лабораторной экспертизы.

Продавать выращенную на даче продукцию можно только в специализированных местах — рынках или ярмарках — и только после согласования с владельцем площадки. В противном случае дачнику грозит штраф, размер которого зависит от региона. Не допускается торговля также в вестибюлях станций и подземных переходах.