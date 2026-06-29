Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 29 июня 2026Экономика

Дачникам рассказали об опасностях для урожая

Садовод Воронова: Фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom

Фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Это одна из самых опасных болезней в огороде, от которой чаще всего страдают пасленовые: перец, картофель, баклажаны и томаты. Многие садоводы считают, что бороться с болезнью нужно ближе к осени, когда приходит влажная туманная погода. Однако ее споры уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить растения, образовав на них коричневые пятна.

Чтобы этого не допустить, в конце июня важно провести профилактическую обработку растений специальным средством. Также важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием «ржавчина». Растения для этого обрабатывают специальными фунгицидами.

В первый месяц лета растения также привлекают самых разных вредителей: долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тлю. Для профилактики следует обработать все растения инсектицидами.

Ранее дачникам посоветовали бороться с паразитами, привлекая на участок их естественных врагов — например, божьих коровок, которые поедают тлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok