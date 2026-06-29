Дачникам рассказали об опасностях для урожая

Садовод Воронова: Фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета

Фитофтора может навредить урожаю в первой половине лета, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Это одна из самых опасных болезней в огороде, от которой чаще всего страдают пасленовые: перец, картофель, баклажаны и томаты. Многие садоводы считают, что бороться с болезнью нужно ближе к осени, когда приходит влажная туманная погода. Однако ее споры уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить растения, образовав на них коричневые пятна.

Чтобы этого не допустить, в конце июня важно провести профилактическую обработку растений специальным средством. Также важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием «ржавчина». Растения для этого обрабатывают специальными фунгицидами.

В первый месяц лета растения также привлекают самых разных вредителей: долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тлю. Для профилактики следует обработать все растения инсектицидами.

Ранее дачникам посоветовали бороться с паразитами, привлекая на участок их естественных врагов — например, божьих коровок, которые поедают тлю.