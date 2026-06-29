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16:39, 29 июня 2026Ценности

Дочь Аршавина пришла на выпускной в платье от модельера «Дьявол носит Prada 2»

Дочь футболиста Аршавина Яна пришла на выпускной в платье дизайнера «Дьявол носит Prada 2»
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @baranovskaya_tv

Дочь футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна пришла на выпускной в платье от модельера «Дьявол носит Prada 2». Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ее матери.

18-летняя наследница знаменитостей предстала в пыльно-розовом длинном платье с коротким рукавом и кофейной отделкой. Девушке распустили волосы и сделали макияж в нейтральных оттенках. При этом в руках дочь звезд держала красный аттестат престижной гимназии имени Е.М. Примакова, которую она окончила с золотой медалью.

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Известно, что наряд для дочери Барановская заказывала у дизайнера Ирены Сопрано, которая разрабатывала один из образов для второй части культовой кинокартины.

В мае в сети обсудили внешность 20-летнего сына Андрея Аршавина Артема. Наследник спортсмена вместе с родительницей отправился отдыхать в Мексику.

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