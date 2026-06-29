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17:11, 29 июня 2026Экономика

«Дочка» «Газпрома» выплатит дивиденды

«Газпром нефть» выплатит дивиденды за 2025 год в размере 45,41 рубля на акцию
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Акционеры «Газпром нефти» утвердили на годовом собрании выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 45,41 рубля на одну обыкновенную акцию с учетом промежуточных дивидендов, которые ранее составили 17,3 рубля на бумагу. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что общий объем выплат акционерам составит 215,3 миллиарда рублей.

Таким образом, «дочка» «Газпрома» (ПАО «Газпром» контролирует 95,68 процента «Газпром нефти»), хотя и снизила вновь размер дивидендов — в 2024 году выплаты на акцию составили 71,45 рубля, в 2023-м — 102,43 рубля, а в 2022-м — 81,94 рубля, — в отличие от материнской компании, продолжит их выплату.

Акционеры «Газпрома» 29 июня утвердили решение о том, что, как и в прошлом году, дивиденды компанией выплачиваться не будут. По оценкам аналитиков, не стоит ждать дивидендов по акциям ПАО и по итогам 2026-го.

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