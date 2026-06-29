Акционеры «Газпрома» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Собрание акционеров ПАО «Газпром» утвердило решение о невыплате дивидендов за 2025 год, а также годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы. Об этом сообщили в компании.

Таким образом, за последние пять лет «Газпром» выплатил акционерам дивиденды только по итогам первого полугодия 2022 года.

К моменту написания материала акции энергокомпании дорожали на 0,77 процента, оставаясь ниже отметки в 100 рублей за штуку, на уровне 99,83 рубля. На прошлой неделе они падали до минимальных за 18 лет 97,63 рубля.

Также годовое собрание приняло решение о выплате вознаграждений не замещающим госдолжности членам совета директоров и ревизионной комиссии «Газпрома» в тех размерах, которые были рекомендованы советом директоров, и утвердило изменения в устав ПАО, необходимость внесения которых была обусловлена в основном изменениями в законодательстве.