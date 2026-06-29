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08:55, 29 июня 2026Путешествия

Два московских аэропорта частично прекратили работу

Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Два столичных аэропорта частично прекратили работу — речь идет о московских воздушных гаванях Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию «с соответствующими органами». Как пояснили в Росавиации, это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сделало заявление о массированной ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. По данным ведомства, с 28 на 29 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под удар попали Московский регион, Ростовская, Тверская, Тульская и Калужская области, а также Краснодарский край.

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