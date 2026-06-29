Два россиянина ограбили столичных букмекеров

В Москве два зашедших к букмекеру игрока оказались грабителями

В Москве ограбили букмекерский клуб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

По данным следствия, все произошло в районе Очаково-Матвеевское. Два россиянина под видом игроков заглянули в клуб, и, пока один из них общался с кассиром, отвлекая его, второй начал забирать из кассы деньги. Происходящее заметил охранник заведения, он попытался остановить грабителей, но один из них выхватил нож и заставил его отступить.

Добычей злоумышленников стали всего 2000 рублей. Вскоре сыщики вышли на след подозреваемых и задержали их. Дерзкими гангстерами оказались приезжие из регионов 37 и 35 лет. По решению суда на время расследования уголовного дела обоих отправили под арест.

Ранее в Свердловской области уральские гангстеры ограбили ювелирные салоны на миллионы рублей и получили срок.