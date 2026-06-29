Эндокринолог раскрыла вред сахара для поджелудочной железы

Эндокринолог Соловьева: Главная проблема — не вид сладкого, а общая его порция

Для поджелудочной железы не бывает хорошего сахара — неважно ест человек обычный сахар, мед или фруктозу. Об этом рассказала врач‑эндокринолог Мария Соловьева, передает «Царьград».

По ее словам, главная проблема заключается не в виде сладкого, а в его порции и частоте поедания. Врач пояснила, что глюкоза быстро повышает уровень сахара в крови, на что поджелудочная каждый раз отвечает выбросом инсулина. При этом, если постоянно добавлять новую дозу глюкозы, органу придется работать без остановки, что повышает риск инсулинорезистентности и, со временем, может привести к диабету 2 типа.

Она заметила, что мед, которые многие считают полезной альтернативой сахару, является тем же быстрым углеводом для поджелудочной, причем он более калориен, чем обычный сахар. При этом фруктоза действительно более безопасна для поджелудочной — она почти не дает резких всплесков инсулина. Однако избыток фруктозы бьет по печени и обмену веществ.

В заключение врач посоветовала поддерживать уровень свободного сахара в рамках 5-10 процентов, а также отдавать предпочтение натуральному сахару из фруктов.

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