Финансист предсказал курс доллара на начало июля

Финансист Лобода: В начале июля доллар будет стоить 76-80 рублей

Вероятнее всего, что в начале июля доллар в России будет стоить 76-80 рублей. Об этом заявил член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода. Его процитировали «Известия».

Что касается евро, то его котировки составят 86-91 рубль. Китайской валюте Лобода предсказывает курс в 11,2-11,9 рубля.

Как пояснил эксперт, рубль испытывает усиливающееся давление на фоне снижения цен на нефть. Российская марка Urals уже опустилась ниже 60 долларов за баррель. Это приводит к прямому снижению бюджетных поступлений. Еще одним фактором, на который указал Лобода, может стать изменение операций Банка России. Со следующего месяца прекращаются нерегулярные продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ. Таким образом исчезает один из ключевых стабилизирующих механизмов, который прежде сглаживал колебания курса.

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, в ближайшее время тенденция будет наблюдаться тенденция к ослаблению рубля и росту доллара. Если к концу года не случится форс-мажорных ситуаций, то доллар должен достичь 86 рублей.