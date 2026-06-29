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Силовые структуры
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10:40, 29 июня 2026Силовые структуры

ФСБ показала на видео готовившего поджог синагоги

Готовивший поджог синагоги в Ярославле на видео рассказал о своих планах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание готовившего поджог синагоги в Ярославле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как подозреваемый подходит к центральному входу религиозного учреждения и вскоре после этого его задерживают сотрудники спецназа ФСБ. В ходе обыска у него нашли множество бутылок с горючей смесью. Молодой человек на допросе признался, что готовился совершить поджог синагоги по заданию своего куратора.

По информации ФСБ, после совершения диверсии молодой человек собирался покинуть территорию России и присоединиться к террористам в Сирии.

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