ФСБ показала на видео готовившего поджог синагоги

Готовивший поджог синагоги в Ярославле на видео рассказал о своих планах

ФСБ показала на видео задержание готовившего поджог синагоги в Ярославле. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как подозреваемый подходит к центральному входу религиозного учреждения и вскоре после этого его задерживают сотрудники спецназа ФСБ. В ходе обыска у него нашли множество бутылок с горючей смесью. Молодой человек на допросе признался, что готовился совершить поджог синагоги по заданию своего куратора.

По информации ФСБ, после совершения диверсии молодой человек собирался покинуть территорию России и присоединиться к террористам в Сирии.

