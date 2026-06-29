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13:25, 29 июня 2026Бывший СССР

Глава МИД Эстонии высказался о разногласиях в ЕС из-за давления на Россию

Глава МИД Эстонии Цахкна: В ЕС много стран, которые выступают против давления на Россию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Многие страны Европейского союза (ЕС) выступают против продолжения давления на Россию. С таким заявлением выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Financial Times.

«Вероятно, в Европейском союзе есть много стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию», — высказался он.

По словам дипломата, такая позиция связана с желанием стать посредниками в мирном урегулировании, что требует сохранения нейтралитета.

Ранее Цахкна назвал допустимой ценой падение дронов Вооруженных сил Украины в Прибалтике. Он подчеркнул, что Эстония не пытается остановить такие действия Украины.

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