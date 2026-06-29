Глава МИД Финляндии сделала заявление о переговорах с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен: Европа должна определить цели переговоров с Россией

Европа должна определить цели переговоров с Россией, перед тем как их начинать. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети Х.

«Перед тем как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны четко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир», — написала глава МИД.

Ранее Валтонен заявила, что время для переговоров между Европейским союзом и Россией еще не пришло.

23 июня глава МИД Финляндии также сообщила, что Евросоюз продвинулся в согласовании целей и определении плана действий на случай проведения переговоров с Россией.