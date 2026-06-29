Глава Минздрава российского региона сел в тюрьму за хищение миллионов рублей из бюджета

В Краснодарском крае экс-министр здравоохранения Филиппов сел на 4,5 года за хищение

В Краснодарском крае экс-министра здравоохранения Евгения Филиппова признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС.

По решению суда осужденный в хищении 7,5 миллиона рублей из бюджета Министерства здравоохранения чиновник получил четыре года колонии и был оштрафован на 500 тысяч рублей. Хищение было осуществлено с помощью фиктивного трудоустройства на должность завкафедрой Кубанского государственного медицинского университета.

В ходе расследования выяснилось, что Филиппов владеет 21 квартирой суммарной площадью более полутора тысяч квадратных метров, 11 нежилыми помещениями площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, а также 7 слитными апартаментами, 9 земельными участками и 4 гаражами.

Недвижимость, полученную путем незаконного обогащения, Филиппов оформлял на себя, своего сына, бывшую жену и ее сестру.