Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 17 марта 2026Силовые структуры

Появились подробности об имуществе на миллиард главы Минздрава российского региона

В собственности главы Минздрава Краснодарского края Филиппова 57 объектов
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

В собственности задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова находится 57 объектов недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Филиппов владеет 21 квартирой суммарной площадью более полутора тысяч квадратных метров, 11 нежилыми помещениями площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, а также семью слитными апартаментами, девятью земельными участками и четырьмя гаражами.

Недвижимость главы краевого Минздрава находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. Имущество оценивается в миллиард рублей.

О задержании Филиппова сообщалось ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok