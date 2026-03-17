Появились подробности об имуществе на миллиард главы Минздрава российского региона

В собственности задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова находится 57 объектов недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Филиппов владеет 21 квартирой суммарной площадью более полутора тысяч квадратных метров, 11 нежилыми помещениями площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, а также семью слитными апартаментами, девятью земельными участками и четырьмя гаражами.

Недвижимость главы краевого Минздрава находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. Имущество оценивается в миллиард рублей.

О задержании Филиппова сообщалось ранее.