Появились подробности об имуществе на миллиард главы Минздрава российского региона

В собственности задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова находится 57 объектов недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Филиппов владеет 21 квартирой суммарной площадью более полутора тысяч квадратных метров, 11 нежилыми помещениями площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, а также семью слитными апартаментами, девятью земельными участками и четырьмя гаражами.
Недвижимость главы краевого Минздрава находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. Имущество оценивается в миллиард рублей.
О задержании Филиппова сообщалось ранее.