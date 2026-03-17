Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 17 марта 2026

ФСБ раскрыла недвижимость на миллиард рублей главы Минздрава российского региона

Задержан глава Минздрава Краснодарского края Филиппов за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в незаконном приобретении недвижимости стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Филиппов подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

По информации Telegram-канала Kub Mash, в его кабинете и у него дома прошли обыски.

Как сообщает Mash, в собственности Филиппова при незаконном обогащении оказалась недвижимость более чем на миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи Центральный районный суд обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и подконтрольных ему лиц на сумму около 23 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok