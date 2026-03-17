ФСБ раскрыла недвижимость на миллиард рублей главы Минздрава российского региона

Задержан глава Минздрава Краснодарского края Филиппов за мошенничество

ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в незаконном приобретении недвижимости стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Филиппов подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

По информации Telegram-канала Kub Mash, в его кабинете и у него дома прошли обыски.

Как сообщает Mash, в собственности Филиппова при незаконном обогащении оказалась недвижимость более чем на миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи Центральный районный суд обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и подконтрольных ему лиц на сумму около 23 миллиардов рублей.

