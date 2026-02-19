Реклама

Силовые структуры
15:18, 19 февраля 2026Силовые структуры

У экс-депутата Госдумы отобрали имущество на миллиарды рублей

В Сочи в доход государства обратили имущество экс-депутата Госдумы Вороновского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

В Сочи Центральный районный суд обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и подконтрольных ему лиц на сумму около 23 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба судов Краснодарского края.

Ответчиками по иску стали 30 физических лиц, среди них бывший и действующий депутаты Госдумы Анатолий Вороновский и Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и другие. Также в качестве третьих лиц были привлечены 19 организаций.

В доход обращены 19 предприятий активами на 21,7 миллиарда рублей, 207 объектов недвижимости на сумму более миллиарда рублей в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской республике, а также деньги на счетах, ценные бумаги и доли в компаниях.

Об уголовном деле Вороновского стало известно в ноябре 2025 года. По версии следствия, он, занимая посты министра транспорта и замгубернатора Краснодарского края, создал схему получения незаконного вознаграждения от предприятий дорожного комплекса. Свои доли в бизнесе экс-депутат якобы регистрировал на подставных лиц.

Ранее сообщалось, что Вороновский пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО.

