Бывший российский депутат пожаловался на здоровье и потерю веса в СИЗО

РИА: Экс-депутат Госдумы Вороновский заявил об ухудшении здоровья в СИЗО

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский, арестованный по делу о многомиллионном взяточничестве, пожаловался на резкое ухудшения здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Вороновский заявил, что за решеткой у него появились проблемы с сердцем и печенью, давление 160 на 60. За два месяца он потерял 17 килограммов веса — в связи с чем экс-депутат проходит обследование в тюремной больнице. «Конечно, мне очень тяжело… Боюсь, что до конца следствия могу не выдержать», — добавил он, попросив смягчить ему меру пресечения. Суд прошение обвиняемого не удовлетворил и оставил его в СИЗО.

Об уголовном деле Вороновского стало известно в ноябре 2025 года. По версии следствия, он, занимая посты министра транспорта и замгубернатора Краснодарского края, создал схему получения незаконного вознаграждения от предприятий дорожного комплекса. Свои доли в бизнесе экс-депутат якобы регистрировал на подставных лиц. Арестованный вину по делу не признает и намерен доказать свою невиновность.

Ранее на похудение в СИЗО жаловался бывший начальник управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.