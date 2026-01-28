Обвиняемый в многомиллионной взятке бывший российский депутат сделал заявление

Экс-депутат Госдумы Вороновский не признал вину по делу о взяточничестве

Обвиняемый по делу о многомиллионном взяточничестве бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский сделал заявление. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, он заявил, что будет доказывать свою невиновность. «Считаю обвинения необоснованными. Себя виновным не чувствую», — сказал экс-депутат.

Как сообщалось ранее, Вороновский, занимая посты министра транспорта, а затем заместителя губернатора Краснодарского края, создал схему получения незаконного вознаграждения от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого Дорошенко и Карпенко. Он регистрировал свои доли в бизнесе на подставных лиц. Даже после избрания в Госдуму он, по версии истца, продолжал влиять на решения в дорожной отрасли региона.

Суд арестовал его имущество.