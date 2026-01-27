Реклама

Появились подробности по делу обвиняемых в многомиллионной взятке депутатов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По иску Генпрокуратуры арестовано имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Об этом пишет РИА Новости.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы 30 ответчиков, которые, по ее данным, получили с 2016 года не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем. Иск стал частью масштабного антикоррупционного расследования.

По версии следствия, Вороновский, занимая посты министра транспорта, а затем заместителя губернатора Краснодарского края, создал схему получения незаконного вознаграждения от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого Дорошенко и Карпенко. Он регистрировал свои доли в бизнесе на подставных лиц. Даже после избрания в Госдуму он, по версии истца, продолжал влиять на решения в дорожной отрасли региона.

В конце 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия Вороновского. В октябре он был лишен неприкосновенности, и в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей.

