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09:12, 29 июня 2026Мир

Израильского министра обвинили в военных преступлениях

Clash Report: Израильского министра Бен-Гвира обвинили в превращении тюрем в места пыток
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Базирующийся в Бельгии Фонд Хинд Раджаб подал жалобу в Министерство юстиции США, в которой обвинил министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в превращении тюрем в места пыток и насилия, направленных против палестинцев, включая американских граждан. Об этом сообщает Clash Report в социальной сети Х.

«Группа утверждает, что под руководством Бен-Гвира израильские тюрьмы превратились в места голодания, медицинского пренебрежения, сексуального насилия и других форм жестокого обращения, в результате которых жертвами стали не менее 46 палестинцев в период с октября 2023 года по август 2025 года», — передает портал.

Также представители фонда утверждают, что политика и публичные заявления израильского министра отражают умысел совершения геноцида в отношении палестинцев, в связи с чем они призвали Вашингтон расследовать его действия.

В ноябре 2025 года Бен-Гвир назвал палестинцев «вымышленным народом», который якобы стремится сформировать государство на руинах Израиля.

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