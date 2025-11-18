В Израиле пригрозили последствиями признания Палестины в ООН

Министр Бен-Гвир призвал отправить Аббаса в карцер при признании Палестины в ООН

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал ликвидировать высокопоставленных чиновников Палестинской национальной администрации (ПНА), а также отправить в карцер ее лидера Махмуда Аббаса, если Организация Объединенных Наций (ООН) признает Палестину. Его слова приводит РИА Новости.

Бен-Гвир посчитал палестинцев «вымышленным народом», который якобы стремится сформировать государство на руинах Израиля. По его мнению, вопрос создания Государства Палестина может получить новый импульс из-за резолюции, которую США выдвинули в Совете Безопасности ООН.

«Если <...> ООН признает палестинское государство, то необходимо отдать приказ о точечных ликвидациях высокопоставленных представителей палестинской администрации, которые являются террористами во всех отношениях, а также приказать арестовать Махмуда Аббаса. Для него готов карцер в тюрьме Кциот», — пригрозил министр.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац исключил создание палестинского государства. «Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля [боевиков]», — сказал он.