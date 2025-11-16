Мир
13:00, 16 ноября 2025

В Израиле оценили идею создания Палестины

Глава Минобороны Израиля Кац исключил создание палестинского государства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо разоружить. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, передает Reuters.

«Позиция Израиля предельно ясна: палестинское государство не будет создано. Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля [боевиков]», — отметил глава оборонного ведомства.

По словам Каца, движение ХАМАС будет будет разоружено либо международными силами, либо Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

6 ноября бывший глава разведки Израиля Ами Аялон раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его мнению, в нем «дыр больше, чем в швейцарском сыре».

