Мирный план Трампа назвали дырявым

Экс-глава разведки Израиля Аялон назвал мирный план Трампа дырявым

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа — дырявый. Об этом заявил бывший глава разведки Израиля Ами Аялон, сообщает Politico.

Аялон объяснил, что успех его руководства службой безопасности «ШАБАК» был достигнут благодаря тесной координации с коллегами в Палестинской автономии.

«Мы не ваши агенты. Мы делаем это только потому, что наши люди верят, что в конечном итоге у нас будет государство рядом с Израилем», — сказала ему палестинцы.

Как отмечает издание, этот фон важен, чтобы понять, почему Аялон так мрачно относится к перспективам плана Трампа. По его словам, в нем «дыр больше, чем в швейцарском сыре».

Ранее Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа не является хрупким. Глава Белого дома наоборот подчеркнул, что оно очень прочное.