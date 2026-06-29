Известный журналист предрек возвращение в Россию уехавших артистов

Журналист Шахназаров заявил, что покинувшие Россию артисты приедут обратно

Известный журналист и медиаменеджер Михаил Шахназаров заявил, что артисты, уехавшие из страны, приедут обратно. Такое мнение он выразил в выпуске проекта Metametrica, доступном на Rutube.

«Я уверен, что многие вернутся. И нас еще с тобой завиноватят», — обратился Шахназаров к ведущему выпуска, блогеру и политологу Никите Данюку.

При этом, по мнению журналиста, эти люди никогда не будут считать Россию родиной, даже при условии, что они вернутся в страну. Шахназаров также предположил, что артисты, живущие за рубежом, оказались никому не нужны.

Ранее журналист Александр Плющев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий за границей, признался, что хотел бы вернуться в Россию. Он заявил, что приехал бы в страну, если бы не опасался за свою безопасность. Плющев добавил, что если все же вернуться в Россию не получится, то он не будет по ней тосковать.