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09:07, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Известный журналист вспомнил стоящий перед глазами заголовок из газеты «СПИД-инфо»

Журналист Шахназаров заявил, что до сих пор помнит заголовок «СПИД-инфо» о карликах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский журналист Михаил Шахназаров заявил, что до сих пор помнит один заголовок из газеты «СПИД-инфо», которая была популярна в России в 1990-е годы. Об этом он рассказал в интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube.

«Заголовок один до сих пор у меня перед глазами. А был он следующим: "В пещерах Алтая группа неизвестных карликов изнасиловала отряд спелеологов"», — рассказал Шахназаров.

Ведущий выпуска, блогер и политолог Никита Данюк пошутил, что «СПИД-инфо» сформировала его «как половозрелого мужчину».

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал журналистов не очень умными людьми. По мнению Гоблина, сотрудники прессы транслируют чужую точку зрения.

Газета «СПИД-инфо» начала выходить в 1989 году. Изначально она задумывалась как научно-популярное издание, которое должно было информировать граждан СССР о распространении ВИЧ-инфекции и СПИДа. Однако впоследствии в газете стали выходить многочисленные материалы об интимной жизни звезд, криминальная хроника и статьи о конспирологии, из-за чего «СПИД-инфо» превратилась в таблоид. Издание перестало выходить в печатном формате, однако его онлайн-версия до сих пор доступна.

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