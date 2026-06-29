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17:49, 29 июня 2026Экономика

Россиян стали лучше обеспечивать жильем

Обеспеченность жильем в России выросла на 20 % с 2015 года
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Обеспеченность жильем в России выросла за последние десять лет на 20 процентов. Такие данные, ссылаясь на результаты исследования консалтинговой компании MACON и холдинга «Талан», приводит «Газета.Ru».

Как показало исследование, на каждого россиянина сегодня приходится по 29,6 квадратного метра жилья, при этом в 2015 году показатель был на 4,9 «квадрата» меньше. Вместе с тем разрыв между малыми населенными пунктами и городами-миллионниками продолжает увеличиваться. В городах с населением от одного миллиона, за исключением столиц, на человека приходится 31,8 квадратного метра, что на 28 процентов выше, чем в 2015 году. При этом в 10 из 14 таких городов показатель превышает средний по России, ниже среднего пока остаются Пермь, Омск, Волгоград и Красноярск.

Самый лучший результат показал Краснодар: там обеспеченность жильем поднялась на 58 процентов, достигнув 46,6 «квадрата». Также в тройку лидеров включили Нижний Новгород с показателем в 33,3 квадратного метра и Ростов-на-Дону с 33,7 квадратного метра.

Среди городов с населением от полумиллиона до миллиона самый большой прирост продемонстрировали Махачкала (25,6 квадратного метра), Оренбург (33,3 «квадрата») и Ульяновск (34,8 «квадрата»).

Ранее были названы города-лидеры по вводу жилья в России. Больше всего жилья в пересчете на одного человека ввели в Кызыле, Краснодаре и Тюмени.

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