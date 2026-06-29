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13:58, 29 июня 2026Экономика

Китай наказал еще 20 японских компаний

«Синьхуа»: КНР запретила продавать товары двойного назначения еще 20 японским компаниям
Кирилл Луцюк

Фото: Toru Hanai / Reuters

В списке экспортного контроля Министерства коммерции КНР оказались еще 20 японских компаний. Об этом сообщило «Синьхуа».

Принятое решение означает, что те, кто занимается в Китае экспортными операциями не имеют права продавать этим 20 организациям товары двойного назначения. Любая деятельность, связанная с ними в настоящее время должна быть немедленно прекращена. Кроме того, еще 20 компаний включены в список наблюдения. Минкоммерции КНР намерено строго следить, кто, в конечном итоге, получает продукцию этих предприятий.

Отмечается, что принятые меры полностью обоснованны, рациональны и законны. Их цель — пресечь «безрассудные шаги» Японии в направлении неомилитаризма. Как подчеркнули в Минкоммерции, Япония, «не раскаявшись, следовала все дальше и дальше по ошибочному пути», ускорив свой неомилитаризм и ремилитаризацию.

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По данным агентства Kyodo, глава аппарата правительства Японии Минору Кихара призвал Китай отменить последнюю меру и выразил решительный проест. Действия Пекина названы «совершенно неприемлемыми и крайне прискорбными». Кроме того, в Токио пообещали принять «необходимые действия», оценивая при этом детали и потенциальные последствия.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Китай практически полностью прекратил поставки в Японию некоторых видов вольфрама, а экспорт магнитов в прошлом месяце сократился до самого низкого уровня с мая 2025 года.

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