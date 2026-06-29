Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 29 июня 2026Экономика

Кокорин решил избавиться от недвижимости в Сочи

Александр Кокорин выставил на продажу коттеджи в Сочи стоимостью 1 млрд рублей
Виктория Клабукова

Фото: Alan Harvey / SNS Group via Getty Images

Бывший форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин решил избавиться от своей сочинской недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На продажу выставлены два коттеджа общей площадью 710 квадратных метров в Хостинском районе города. За эти объекты Кокорин рассчитывает выручить почти миллиард рублей. В собственности футболиста дома находятся с 2021 года. Проект выдержан в стиле хайтек, а строительство продолжалось пять лет. Дома составляют единый комплекс и связаны между собой подземным входом, участок занимает 14,5 сотки. Один коттедж предназначен для хозяев, другой — для гостей. Помимо домов, в распоряжении нового хозяина будет spa-комплекс, паркинг с мойкой и шиномонтажом и открытый бассейн. С парковки можно подняться на лифте вплоть до самой крыши.

Необходимость продажи объясняют отказом нападающего переходить в южный клуб после вылета команды Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом близкие Кокорина отговаривают спортсмена продавать такой ценный актив.

В Москве Кокорин владеет квартирой площадью 210 квадратных метров в элитном жилищном комплексе «Новый Арбат». Кроме нее, футболист располагает парковочным местом площадью 19 квадратных метров. Данная недвижимость звезды отечественного футбола оценивается в 250 миллионов рублей. Также в инвестиционном портфеле Кокорина — квартира в ЖК «Гранд Парк» площадью 110 квадратных метров. Ее футболист приобрел в 2011 году, когда играл за московский клуб «Динамо». Вместе с машино-местом стоимость жилплощади достигает 60 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она прижата к реке». Российские войска блокировали многотысячную группировку ВСУ. Путин заявил, что ее уничтожат

    Экипажи «Союза МС-29» отправили на Байконур

    В Турции высказались о решении НАТО начать войну с Россией

    Россиянам назвали самые дешевые новые седаны

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло

    Нетаньяху решил нажаловаться США на Эрдогана

    Муравьи напали на невесту во время свадьбы

    Российская певица пристыдила хейтеров больной раком Лерчек

    Лишенного жизни российского студента заманили на заброшку самородком

    Врач предупредил об опасности стресса для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok