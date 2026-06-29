Кокорин решил избавиться от недвижимости в Сочи

Александр Кокорин выставил на продажу коттеджи в Сочи стоимостью 1 млрд рублей

Бывший форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин решил избавиться от своей сочинской недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На продажу выставлены два коттеджа общей площадью 710 квадратных метров в Хостинском районе города. За эти объекты Кокорин рассчитывает выручить почти миллиард рублей. В собственности футболиста дома находятся с 2021 года. Проект выдержан в стиле хайтек, а строительство продолжалось пять лет. Дома составляют единый комплекс и связаны между собой подземным входом, участок занимает 14,5 сотки. Один коттедж предназначен для хозяев, другой — для гостей. Помимо домов, в распоряжении нового хозяина будет spa-комплекс, паркинг с мойкой и шиномонтажом и открытый бассейн. С парковки можно подняться на лифте вплоть до самой крыши.

Необходимость продажи объясняют отказом нападающего переходить в южный клуб после вылета команды Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом близкие Кокорина отговаривают спортсмена продавать такой ценный актив.

В Москве Кокорин владеет квартирой площадью 210 квадратных метров в элитном жилищном комплексе «Новый Арбат». Кроме нее, футболист располагает парковочным местом площадью 19 квадратных метров. Данная недвижимость звезды отечественного футбола оценивается в 250 миллионов рублей. Также в инвестиционном портфеле Кокорина — квартира в ЖК «Гранд Парк» площадью 110 квадратных метров. Ее футболист приобрел в 2011 году, когда играл за московский клуб «Динамо». Вместе с машино-местом стоимость жилплощади достигает 60 миллионов рублей.